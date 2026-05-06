お腹が膨らむ5つの原因

内臓の病気による腹水

心臓、肝臓などの臓器が正常に働かなくなり、お腹に水が溜まる状態です。脂肪のような柔らかい弾力ではなく、水風船のように重くパンパンに張るのが特徴です。放っておいていいものでは絶対ありません。命に関わりますので、異変を感じたら速やかに動物病院に連れて行ってください。。

寄生虫の影響

回虫などの寄生虫がお腹の中に大量に発生することで、お腹がぽっこりと膨らみます。特に子猫に多く、体は痩せ細っているのにお腹だけが異様に目立つのが特徴です。下痢や嘔吐を伴い、成長を著しく阻害します。

猫伝染性腹膜炎（FIP）

ウイルス感染によって引き起こされる、非常に進行が早く致死率も高い病気です。お腹に「腹水」が溜まることで膨らんで見えます。発熱や食欲不振を伴い、数日単位で容体が悪化するため、迅速な治療が必要です。

消化管のトラブル

重度の便秘で便が溜まったり、誤飲した異物が腸に詰まったり（腸閉塞）することで、お腹が大きく膨らむことがあります。特に腸閉塞は、腸が壊死したり破れたりすると腹膜炎を起こし、命に関わる非常に危険な状態です。

子宮蓄膿症

避妊手術をしていないメス猫特有の病気で、子宮の中に膿が大量に溜まります。子宮に膿がたまることでお腹が膨らむだけでなく、水を飲む量が急激に増える「多飲多尿」の症状や、食欲や元気がないなどの症状が現れます。一刻を争う疾患です。手遅れになると命を落とすため、緊急手術が必要です。

肥満と病気を見分けるコツ

単純な肥満であれば、お腹だけでなく、背中や腰回り、首元など全身にバランスよく脂肪がつきます。上から見たときに全体が丸いのが特徴です。

病気による膨らみの場合は、お腹だけが不自然に突き出ているように見えます。触ったときに、脂肪特有の柔らかさがなく、硬い塊があるような違和感や、逆に水が揺れるような感触がある場合は要注意です。

また、肥満であれば食欲は旺盛ですが、病気の場合は「お腹は膨らんでいるのに、背骨が浮き出るほど痩せてきた」「あまり食べない」といった矛盾が生じます。

適切な対処法

お腹の膨らみに気づいたら、直ちに動物病院を受診してください。FIPや腸閉塞、子宮蓄膿症などは、処置が数時間遅れるだけで救えなくなるからです。

受診の際は、いつから膨らみ始めたか、食欲や排泄の変化を正確に伝えてください。家での様子を動画に撮っておくのも有効です。病院では緊張して隠してしまう「呼吸の苦しさ」や「ぐったりした様子」といった症状を、正確に伝える手がかりになるからです。

まとめ

猫のお腹が膨らむ原因には、緊急性の高い病気が数多く含まれています。「太っただけ」と自己判断せず、少しでも違和感を覚えたらすぐに検査を受けてください。日頃から愛猫の体に触れ、お腹の張り具合や体型の変化をチェックする習慣が、大切な家族の命を守ることにつながります。

(獣医師監修：加藤桂子)