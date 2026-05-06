◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

４月１９日の全日本個人総合選手権。体操男子で２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（２２）＝徳洲会＝が、東京五輪王者の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に敗れ、２位にとどまった。それでも「壁を乗り越えられたかな」と手応えを口にした姿が印象的だった。

「壁」とは跳馬の大技「ロペス」のことだ。２２年の同大会で着地を失敗し、右膝前十字靱帯（じんたい）を断裂した。それから４年。封印してきた大技を今大会で解禁した。Ｄスコア（演技価値点）が低い跳馬は課題だった。２８年ロサンゼルス五輪での個人総合連覇に向けて、恐怖と向き合い、過去の自分と決別すると決めた。

予選に続き、決勝でも着地はラインオーバーになったとはいえ、成功させた。代名詞の「美しい体操」ではなかったが、この一歩はとても大きく感じた。「もう立てることは分かった。あとはクオリティーを求めていく」と前を向く姿は、優勝を逃した悔しさ以上の手応えを伝えていた。

全日本は勝った橋本と０・２１６点差。総合得点では橋本を上回っていたものの、今季から日本体操協会がＤスコアの総合得点に応じて、加点される新ルールを採用した。その内規加点（ボーナス）により敗れた。Ｄスコアの高いライバル橋本がいるからこそ今に甘んじない。自分超えを果たせたのも、橋本の存在があったことは言うまでもない。一騎打ちを「刺激的」と振り返り、糧にした。

今月は世界選手権（１０月）代表が懸かるＮＨＫ杯を控える。壁を乗り越えた次はどんな演技をみせるのか。胸が高鳴る。（五輪担当・松末 守司）

◆松末 守司（まつすえ・しゅうじ） ２０年入社。２５年１月から現職。冬季は４大会を取材。