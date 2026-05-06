◆パ・リーグ 西武１０―２ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）

西武が今季２度目の８者連続得点、１イニング８得点を奪って快勝した。ソフトバンク相手には、開幕から３カード連続の勝ち越しとなった。

打線は２回に１死二塁から古賀悠斗捕手が左翼手の頭上を越える適時二塁打を放ち先制。１死満塁では渡部に４号満塁弾が飛び出すなど、打者１２人で９打数連続安打、先発全員出塁と打線がつながり、一気に８点を奪った。

西武の１イニング８得点は、４月１９日・日本ハム戦（エスコン）以来、今季２度目。得点を奪ったイニング後の攻守交代の際には応援団が適時打を放った選手をたたえるのが恒例となっているが、この日は古賀悠、滝沢、西川、渡部、平沢と打点を挙げた選手が複数いたことから、まとめて「いいぞいいぞ、ライオンズ！」という異例の声援が飛ぶほどの猛攻だった。

８点リードのまま迎えた８回には２死、一、二塁から滝沢が左前適時打、２死満塁となってからは西川も左前適時打を放ち、さらに２点を追加した。

先発・高橋光成投手は６回２安打無失点で４勝目。３回１死では笹川のピッチャー返しを右足に受けもん絶する場面もあったが、その後も危なげない投球を続け白星をつかんだ。９回には、ドラフト４位ルーキーの堀越啓太がプロ初登板。右腕が１点を与えたが、逃げ切った。