◆パ・リーグ 楽天―日本ハム（６日・楽天モバイル最強）

楽天の前田健太投手（３８）が日本ハム戦に先発した。５回３安打１失点で降板した。

立ち上がりは好スタートを切った。先頭のカストロを遊ゴロに仕留めると、続く郡司は空振り三振。２死から清宮を二ゴロに打ち取り、無失点に抑えた。

両チーム無得点の３回は先頭の万波に初安打となる左前安打を浴びたが動じない。水野を二ゴロ併殺に仕留め、無失点で切り抜けた。１点をリードした直後の４回も先頭のカストロに中前安打を浴びて、出塁を許したが、郡司を二ゴロ併殺。ベテランらしく冷静に投げ込んだ。

１点リードの５回にピンチを迎えた。安打と２四球で無死満塁。万波の二ゴロ併殺の間に三塁走者が生還して、同点に追いつかれた。それでも続く２死三塁では水野を一ゴロ。最少失点でしのいだ。５イニングで８２球を投げて、３安打２四球、１失点で降板。新天地での初白星はつかめなかった。降板後には「５回は何とか粘りたかったのですが、悔しいですね。まだ同点ですので、何とかチームが勝てるように応援します」とコメントした。

１１年ぶりにＮＰＢに復帰した右腕。今季は試合前時点で３試合に先発して、０勝２敗、防御率５・５６の成績だった。白星を手にすれば、１５年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、３８６９日ぶりだった。