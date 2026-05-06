◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西 ▽第１５節 長崎２―１岡山（６日・ピーススタジアム）

日本代表・森保一監督が長崎で試合を視察後、この日のＦＣ東京―千葉戦（味スタ、午後３時開始）で３月１４日に負った右太もも裏肉離れのけが以来、初めてベンチ入りしたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）について言及した。

森保監督は「Ｊリーグの中で試合に出てほしいと思います。Ｊリーグでプレーする選手で（代表に）入ってくる選手は、レギュラーというところが必要だと思うので」と話し、「今、ＦＣ東京は非常に調子がいい中で、日本のトップトップの位置で（優勝争いの中）プレーできている、結果を出しているチームだと思うので、そこでしっかりとプレーできるようにアピールしてほしいなと思います」と続けた。その上で「でも、佑都はベンチにいてもいなくても、チームの力になるので、今日の試合は見てないですけど、ベンチから最高にチームを鼓舞してるんだろうなと思います」とし、改めて信頼感を口にした。

１５日に北中米Ｗ杯のメンバー発表を控える中、指揮官は「いずれにしても選手たちにけがをしてほしくない。思い切ってプレーしてもらい、我々としては（選手を）選ぶのは難しく、つらいことになりますが、まずは選手が元気にプレーしてくれることを願って、最終的に難しい決断をしていきたい」と語った。