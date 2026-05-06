元子役・16歳の村山輝星、“こどもの日”ショットに「また一段とお姉さんに」「おっきくなったよねー」
俳優・タレントの村山輝星（16）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。近況ショットを公開した。
【写真】「成長してるね！」“こどもの日”、村山輝星ショット
村山のスタッフによるアカウントで、「2026年5月5日『こどもの日』。公園にて、鯉のぼりと共に写真を撮りました」と、たくさんのこいのぼりを紹介する笑顔のショットを公開。「去年と同じ場所で、写真を撮ることが出来ました。16歳になり、『まだこどもでいて良いのかなぁ、もうこどもなんて言えないよねぇ？』と成長&自分探しの日々です」とつづり、「これまで元気で過ごせてきたことに感謝をしつつ、、、今夜は柏餅食べます！！」と宣言した。
この投稿に「大きくなりましたね このままべっぴんさんになる事、間違いなし」「側から見るととっても成長されてますよ」「おっきくなったよねー。素直に育ってて嬉しいです」「きらりちゃん可愛くなったね 凄くキレイだにゃ」「また一段とお姉さんになられました」などのコメントが多数寄せられた。
【写真】「成長してるね！」“こどもの日”、村山輝星ショット
村山のスタッフによるアカウントで、「2026年5月5日『こどもの日』。公園にて、鯉のぼりと共に写真を撮りました」と、たくさんのこいのぼりを紹介する笑顔のショットを公開。「去年と同じ場所で、写真を撮ることが出来ました。16歳になり、『まだこどもでいて良いのかなぁ、もうこどもなんて言えないよねぇ？』と成長&自分探しの日々です」とつづり、「これまで元気で過ごせてきたことに感謝をしつつ、、、今夜は柏餅食べます！！」と宣言した。
この投稿に「大きくなりましたね このままべっぴんさんになる事、間違いなし」「側から見るととっても成長されてますよ」「おっきくなったよねー。素直に育ってて嬉しいです」「きらりちゃん可愛くなったね 凄くキレイだにゃ」「また一段とお姉さんになられました」などのコメントが多数寄せられた。