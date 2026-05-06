『渋滞学』第一人者から学ぶ、「渋滞解消法」

ゴールデンウィークの真っ只中、高速道路の電光掲示板に並ぶ「渋滞」の文字を見て、ため息をついた方も多いのではないでしょうか。

【写真を見る】メカニズム解説：トンネルは渋滞発生の要注意ポイント？なぜなのか

渋滞とはそもそも、どのようなメカニズムで起こるものなのか。

解消法はどこにあるのか。

また、「人の渋滞」にもつながってくるポイントとは。

『渋滞学』の第一人者である東京大学の西成活裕教授への取材をもとに「学問としての渋滞」を解説します。

渋滞を生む「気づかない程度の緩やかな坂道」での減速

高速道路には「1車線あたり1時間に約2000台」の車を流せる容量があります。

このキャパシティを超えると渋滞が起こってしまいますが、容量以内であっても事故や工事で車線が減る「ボトルネック」があれば渋滞が発生し得るということです。

実はそれ以外で大きな原因は「上り坂」。

上り坂でスピードが落ちると車間距離が詰まり、後続車がブレーキを踏みます。そのブレーキが後ろへ行くほど連鎖的に大きくなり、ついには車が停止してしまうのだということです。

無意識のうちに時速10~15キロ減速？？そして渋滞へ…

特に厄介なのが、斜度4％程度の「運転していても気づかないような緩やかな上り坂」です。西成教授によると、こうした坂道では無意識のうちに時速10~15キロも速度が低下してしまいます。

なぜ？トンネルでも「無意識の減速」

また、トンネルも要注意スポットです。

入口での心理的な圧迫感や、暗い場所に目が慣れるまでの「暗反応」によって減速しがちですが、実は排水のためにあえて入り口を上り坂に設計しているトンネルが多く、ここでも無意識の減速が渋滞を招いているのです。

渋滞を防ぐには…アリの行列にヒントあり！

では、どうすれば渋滞を防げるのでしょうか。西成教授がヒントを得たのは、「アリ」でした。

アリの行列は、どれほど混んでいても決して渋滞しません。その秘訣を調査したところ、アリとアリの間には常に絶妙な間隔があることが分かりました。この“アリ間距離”を車に応用するため、サーキットなどで実験を重ねた結果、ある「分岐点」が浮かび上がりました。

分岐点「車間距離40メートル」

それが、車間距離「40メートル」です。

車間距離が40メートル以下になると、前の車が少しブレーキを踏んだだけで、後ろの車はそれ以上に強く踏まなければならなくなります。

しかし、40メートル以上の間隔を保っていれば、前方の減速を車間距離で吸収できるため、後続車はブレーキをあまり踏まずに済み、結果として渋滞が発生しなくなるのです。

皆が急ごうとして車間を詰めるから、かえって渋滞を招いてしまう。つまり“急がば回れ”の精神ですべてのドライバーが車間距離を保つことができれば、「1車線あたり1時間に約2000台」を渋滞せずに流すことができるはずだ、ということです。

「速度回復」より「減速注意」？社会全体で考えるべき対策

現在、光を使った渋滞対策の研究も進められています。

トンネルは暗さによって恐怖心から減速につながるということで、照明の増設や入り口を斜めにして広く見せる工夫をして圧迫感をなくすだけでも、スピードを落とさずに車が増えるという研究結果があるそうです。

また、「ペースメーカーライト」の導入も進んでいます。

トンネル内に緑色の光を走らせることで、ドライバーに速度低下を自覚させ、アクセルを踏むよう促す仕組みです。

事故防止と渋滞解消と

一方で、道路脇の看板表現には課題もあります。「加速」「スピードアップ」といった表現は、事故防止を優先する観点からは危険とされるため、現在は「速度回復」という文言が使われています。

しかし、これでは意図が伝わりにくいという声もあり、西成教授は「減速注意」という表現が有効ではないかと提案しています。

「減速→渋滞のメカニズムも教習所で教えるべきではないか」

警察は事故防止を目指し、国土交通省は渋滞防止を目指すということで相反する観点を持っているようにも見えますが、実は、高速道路での事故の3割以上は渋滞に起因する追突事故だといわれています。

スピードの出し過ぎは事故につながるという危険性だけでなく、減速が渋滞につながることもあるというメカニズムも教習所で教えるべきではないか、というのが西成教授の主張です。

「歩きスマホ」は人の渋滞も招く 科学が示す害の原因

この『渋滞学』は、車だけでなく「人の流れ」にも応用されています。

例えばマラソンのスタート時。ランナー同士をぎゅうぎゅうに詰めず、あえて最初からスペースを空けて並ばせたところ、全員がスタートラインを通過するまでの時間が短縮されたといいます。

また、西成教授は「歩きスマホ」がいかに混乱・混雑を招くかということも科学的に立証し、イグノーベル賞を受賞しました。

人間はすれ違う際、無意識に相手の目線を見て動きを予測＝相互予期していますが、スマホを見ている人は目線が分からず予測不能な存在となります。そのため、衝突の危険が高まったり「人の渋滞」につながったりする害があるのだということです。

この大型連休以降、ハンドルを握る際、あるいは街を歩く際、少しだけ「間隔」を意識してみてはいかがでしょうか。

一人ひとりが「急がば回れ」を実践することで、これまでとは異なる景色が見られるようになるかもしれません。

（2026年5月5日 MBS『よんチャンTV』内『山中プレゼン』より）