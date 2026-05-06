◆パ・リーグ オリックス３―０ロッテ（６日・京セラドーム大阪）

オリックスが今季４度目の完封勝ちを収め、同４度目の同一カード３連勝を決めた。ロッテには本拠地・京セラドーム大阪で６戦全勝。貯金を今季最多の９に伸ばした。

先発・田嶋は、６回４安打無失点の好投。最速１４７キロの直球と変化球を丁寧に投げ込み、今季４度目の登板で初勝利。通算１４２試合目で節目の５０勝に到達した。「バックのいい守備に助けてもらいながら、なんとか試合をつくることができてよかったです」と振り返った。

打線は２回、１死二、三塁で野口が右前に先制２点打。２点リードの７回は、１死一、三塁から若月の犠打野選で１点を追加した。

快勝の一方で心配なのは、５回の中堅守備でフェンスに激突し、途中交代となった渡部の状態だ。球団は「大事を取って交代となりました。現在は安静にしながら、状態を見ています」と説明。プロ５年目の今季は中堅のレギュラーに定着し、打率３割１分７厘、３本塁打、７打点とアピールしていただけに、無事であることを願うばかりだ。