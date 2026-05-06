これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（3月）15:45
予想 0.5% 前回 -0.7%（前月比)
フランス非製造業PMI（確報値）（4月）16:50
予想 46.5 前回 46.5
ドイツ非製造業PMI（確報値）（4月）16:55
予想 46.9 前回 46.9
ユーロ圏非製造業PMI（確報値）（4月）17:00
予想 47.4 前回 47.4
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（3月）18:00
予想 2.9% 前回 -0.7%（-0.7%から修正）（前月比)
予想 1.5% 前回 -3.0%（-3.0%から修正）（前年比)
【香港】
小売売上高（3月）17:30
予想 N/A 前回 19.3%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 17.5%（数量・前年比)
【英国】
非製造業PMI（確報値）（4月）17:30
予想 52.0 前回 52.0
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/25 - 05/01）20:00
予想 N/A 前回 -1.6%（前週比)
ADP雇用者数（4月）21:15
予想 7.2万人 前回 6.2万人（前月比)
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 49.7
【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（5月）時刻未定
予想 3.75% 前回 3.75%
※予定は変更されることがあります。
フランス鉱工業生産指数（3月）15:45
予想 0.5% 前回 -0.7%（前月比)
フランス非製造業PMI（確報値）（4月）16:50
予想 46.5 前回 46.5
ドイツ非製造業PMI（確報値）（4月）16:55
予想 46.9 前回 46.9
ユーロ圏非製造業PMI（確報値）（4月）17:00
予想 47.4 前回 47.4
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（3月）18:00
予想 2.9% 前回 -0.7%（-0.7%から修正）（前月比)
予想 1.5% 前回 -3.0%（-3.0%から修正）（前年比)
【香港】
小売売上高（3月）17:30
予想 N/A 前回 19.3%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 17.5%（数量・前年比)
【英国】
非製造業PMI（確報値）（4月）17:30
予想 52.0 前回 52.0
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/25 - 05/01）20:00
予想 N/A 前回 -1.6%（前週比)
ADP雇用者数（4月）21:15
予想 7.2万人 前回 6.2万人（前月比)
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 49.7
【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（5月）時刻未定
予想 3.75% 前回 3.75%
※予定は変更されることがあります。