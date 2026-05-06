【ユーロ圏】　
フランス鉱工業生産指数（3月）15:45
予想　0.5%　前回　-0.7%（前月比)

フランス非製造業PMI（確報値）（4月）16:50
予想　46.5 　前回　46.5

ドイツ非製造業PMI（確報値）（4月）16:55
予想　46.9　前回　46.9

ユーロ圏非製造業PMI（確報値）（4月）17:00
予想　47.4　前回　47.4

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（3月）18:00
予想　2.9%　前回　-0.7%（-0.7%から修正）（前月比)
予想　1.5%　前回　-3.0%（-3.0%から修正）（前年比)

【香港】　
小売売上高（3月）17:30
予想　N/A　前回　19.3%（価格・前年比)
予想　N/A　前回　17.5%（数量・前年比)

【英国】　
非製造業PMI（確報値）（4月）17:30
予想　52.0　前回　52.0

【米国】　
MBA住宅ローン申請指数（04/25 - 05/01）20:00
予想　N/A　前回　-1.6%（前週比)

ADP雇用者数（4月）21:15
予想　7.2万人　前回　6.2万人（前月比)

【カナダ】　
Ivey購買部協会指数（4月）23:00
予想　N/A　前回　49.7

【ポーランド】　
ポーランド中銀政策金利（5月）時刻未定
予想　3.75%　前回　3.75%

※予定は変更されることがあります。