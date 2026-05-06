【ユーロ圏】

フランス鉱工業生産指数（3月）15:45

予想 0.5% 前回 -0.7%（前月比)



フランス非製造業PMI（確報値）（4月）16:50

予想 46.5 前回 46.5



ドイツ非製造業PMI（確報値）（4月）16:55

予想 46.9 前回 46.9



ユーロ圏非製造業PMI（確報値）（4月）17:00

予想 47.4 前回 47.4



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（3月）18:00

予想 2.9% 前回 -0.7%（-0.7%から修正）（前月比)

予想 1.5% 前回 -3.0%（-3.0%から修正）（前年比)



【香港】

小売売上高（3月）17:30

予想 N/A 前回 19.3%（価格・前年比)

予想 N/A 前回 17.5%（数量・前年比)



【英国】

非製造業PMI（確報値）（4月）17:30

予想 52.0 前回 52.0



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（04/25 - 05/01）20:00

予想 N/A 前回 -1.6%（前週比)



ADP雇用者数（4月）21:15

予想 7.2万人 前回 6.2万人（前月比)



【カナダ】

Ivey購買部協会指数（4月）23:00

予想 N/A 前回 49.7



【ポーランド】

ポーランド中銀政策金利（5月）時刻未定

予想 3.75% 前回 3.75%



※予定は変更されることがあります。

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