ドル円１５６．４０近辺、ユーロドル１．１７３０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は156.40近辺、ユーロドルは1.1730近辺での推移。ドル円は波乱の展開となっている。アジア早朝の157.94付近を高値に、157.50付近までの狭いレンジで揉み合った後、日本時間午後1時台には157.60台から一気に155.04レベルまで急落した。市場では再び当局の介入が実施されたとの観測が広がった。その後の戻りは足元での156.40台までとなっている。



ユーロドルは堅調。オセアニア朝方の1.1692付近を安値に買われ、アジア午後には高値を1.1743付近に更新している。NY原油先物の下落がドル安に作用したほか、ドル円の急落が一段のドル安につながっていた。



USD/JPY 156.39 EUR/USD 1.1733

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