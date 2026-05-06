テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲上限を上抜ける テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲上限を上抜ける

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テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲上限を上抜ける



1.3673 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3618 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3587 現値

1.3556 一目均衡表・転換線

1.3537 10日移動平均

1.3518 21日移動平均

1.3514 一目均衡表・雲（上限）

1.3477 100日移動平均

1.3419 200日移動平均

1.3419 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3419 一目均衡表・基準線

1.3402 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3343 一目均衡表・雲（下限）



ポンドドルは５月に入ってから一目均衡表の雲上限を明確に上抜けている。１０＋２１日線の位置関係も上向きを維持している。ＲＳＩ（１４日）は５８．８と、買いバイアスが優勢。一方、１．３６台での取引は定着せず、一目均衡表の雲上限をサポートとして１．３５台での揉み合いが続く局面になっている。

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