テクニカルポイント　ポンドドル、一目均衡表の雲上限を上抜ける

1.3673　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3618　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3587　現値
1.3556　一目均衡表・転換線
1.3537　10日移動平均
1.3518　21日移動平均
1.3514　一目均衡表・雲（上限）
1.3477　100日移動平均
1.3419　200日移動平均
1.3419　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3419　一目均衡表・基準線
1.3402　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3343　一目均衡表・雲（下限）

　ポンドドルは５月に入ってから一目均衡表の雲上限を明確に上抜けている。１０＋２１日線の位置関係も上向きを維持している。ＲＳＩ（１４日）は５８．８と、買いバイアスが優勢。一方、１．３６台での取引は定着せず、一目均衡表の雲上限をサポートとして１．３５台での揉み合いが続く局面になっている。