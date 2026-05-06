フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が6日放送のTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に出演。高橋は公式ブログを通じて声帯の手術を受けたことを公表しており、術後としては初めての生放送出演となった。

高橋は今月3日にブログを更新し、「実は3月末から原因不明の声帯麻痺になり声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですがこの度、声帯の手術を終え退院致しました。これからリハビリや経過観察があります」と手術を受けたことを公表していた。

この日の放送では、MCの石井亮次アナウンサーに「真麻さん、やや喉が？」と聞かれると、高橋はややかすれた声で「すみません。連休の最初の方に声帯の手術をしまして。手術はうまくいったんですけど2、3週間、声が割れてしまう。ちょっとお聞き苦しくてすみません」と経緯を説明した。

石井アナに「声を出すことは悪いことではない？」と確認されると、「大丈夫です」と答えていた。さらに「歌うことは？」と聞かれると「できないですね」と苦笑いしていた。