「中日−阪神」（６日、バンテリンドーム）

阪神の先発・高橋遥人投手が８回まで無失点を続け、自己最長を更新する連続イニング無失点を３１に伸ばした。球団左腕では２００２年に井川慶に並んだ。

２試合連続完封中の高橋は、４月５日・広島戦の二回から２３イニング連続無失点を継続中のまま先発マウンドに立った。

三回までは１安打投球。四回は先頭の福永に中前打を許したが、後続を断って２７イニング連続無失点とし、２０２１年１０月に記録した自己最長に並んだ。

試合は中日先発・高橋宏斗も５回２安打無失点で、互角の投げ合いとなっていた。しかし、高橋は六回無死から左前打を放つ。すると次打者の１番・高寺が右翼席へ２ランを放ち、２点を先制した。その後も好投を続け、７回まで２安打で８０球だった。

今季の高橋は無双状態が続いている。前回４月２９日・ヤクルト戦（神宮）は９回３安打無失点で今季３度目の完封勝利。４月まででの３完封は、１リーグ時代の１９４３年・若林忠志氏が成し遂げて以来、８３年ぶりの快挙だった。

この試合で３試合連続完封を達成すれば球団ではバッキー以来６０年ぶり。ただ「全く意識してないです」と目の前の登板に集中することを強調していた。

阪神は９連戦は、ここまで８戦で計３６失点と投手陣が苦しんでいる。負ければ今季初の３連敗で、同一カード３連敗となる試合だけに高橋にかかる期待は大きい。