石田ひかり、愛犬の“術後”報告「抜糸までお花つけて過ごすことに」
俳優の石田ひかり（53）が6日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の手術を無事に終えたことを報告した。
【写真】お花をつけてまったり、石田ひかりの愛犬・ちゃおちゃん
投稿で「ちゃおちゃん。おかげさまで無事に手術が終わって、おうちに戻りました」と報告。「麻酔の影響か、しばらく興奮してなかなか眠れなかったりしましたがようやくそれも落ちついて、ちゃおちゃんらしいお顔になって来ました」と様子を伝えた。
続けて「抜糸までお花つけて過ごすことになりますが、本人けっこう気に入っているみたいです」と写真も添え、「ご心配いただき、本当にありがとうございました」と締めくくった。
4月28日の投稿で「ちゃおちゃんお尻に小さなできものがあるみたいで簡単ではあるものの、手術を受けることになりそうです」と報告。「入院と術後に備えて、ふわふわエリザベスカラーの練習中」「お花みたいで可愛いくて、本人器用に動いたりお水飲んだりねんねしたりしてるけど1日も早く外してあげられるように、大事に大事に見守っていきます」「ちゃおちゃん、大丈夫だからね」とつづっていた。
【写真】お花をつけてまったり、石田ひかりの愛犬・ちゃおちゃん
投稿で「ちゃおちゃん。おかげさまで無事に手術が終わって、おうちに戻りました」と報告。「麻酔の影響か、しばらく興奮してなかなか眠れなかったりしましたがようやくそれも落ちついて、ちゃおちゃんらしいお顔になって来ました」と様子を伝えた。
続けて「抜糸までお花つけて過ごすことになりますが、本人けっこう気に入っているみたいです」と写真も添え、「ご心配いただき、本当にありがとうございました」と締めくくった。