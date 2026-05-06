土壇場で追い付いた清水、PK戦を制して2連勝!! 3試合連続PK戦のC大阪は3戦ぶりの敗戦
[5.6 J1百年構想リーグWEST第15節 清水 1-1(PK5-3) C大阪 アイスタ]
J1百年構想リーグWESTは6日に第15節を行い、IAIスタジアム日本平では清水エスパルスとセレッソ大阪が対戦。1-1で突入したPK戦を5-3で清水が制し、2連勝を達成した。
前節京都戦(○2-1)で4試合ぶりの白星を獲得した清水は、同試合から先発4人を変更し、FW中原輝、MFマテウス・ブエノ、DF住吉ジェラニレショーン、DFマテウス・ブルネッティらを先発起用。一方、2試合連続PK戦勝利のC大阪は前節福岡戦(☆1-1)から先発5人を変更し、FW横山夢樹、FW櫻川ソロモン、MF香川真司、DFディオン・クールズ、GKキム・ジンヒョンらがスターティングメンバーに名を連ねた。
前半19分に試合を動かしたのはアウェーのC大阪だった。FW柴山昌也が蹴り出した右CKに対し、MF石渡ネルソンが競り合うと、こぼれ球をMF田中駿汰がヘディングで押し込んでスコアを1-0とした。
1点のビハインドを背負った清水は28分にゴールに迫る。右サイドを力強く突破したFWオ・セフンのクロスに、ファーサイドの中原がフリーで走り込む。しかし、左足ダイレクトで合わせたシュートはGKキム・ジンヒョンに阻まれ、こぼれ球に中原自身が反応するがシュートは枠を捉え切れなかった。
1-0のまま後半を迎えると、清水はGK梅田透吾に代えてGK沖悠哉、中原に代えてMFカピシャーバを投入。15分にはMF嶋本悠大の左CKをファーサイドのFW高橋利樹が折り返し、住吉がヘディングで狙うもクロスバーを叩いてしまう。さらに29分には高い位置でボールを奪ったカピシャーバがPA内から強烈な左足シュートを放ったが、ボールはゴール左に外れた。
しかし、40分にFWアフメド・アフメドフがPA内でDF畠中槙之輔のファウルを誘って清水がPKを獲得。キッカーを務めたブエノがきっちりと沈め、土壇場で試合を振り出しに戻した。
1-1のままPK戦を迎えると、後攻のC大阪3人目・畠中のシュートを沖がストップ。全員が成功させた清水がPK戦を5-3で制した。
J1百年構想リーグWESTは6日に第15節を行い、IAIスタジアム日本平では清水エスパルスとセレッソ大阪が対戦。1-1で突入したPK戦を5-3で清水が制し、2連勝を達成した。
前節京都戦(○2-1)で4試合ぶりの白星を獲得した清水は、同試合から先発4人を変更し、FW中原輝、MFマテウス・ブエノ、DF住吉ジェラニレショーン、DFマテウス・ブルネッティらを先発起用。一方、2試合連続PK戦勝利のC大阪は前節福岡戦(☆1-1)から先発5人を変更し、FW横山夢樹、FW櫻川ソロモン、MF香川真司、DFディオン・クールズ、GKキム・ジンヒョンらがスターティングメンバーに名を連ねた。
1点のビハインドを背負った清水は28分にゴールに迫る。右サイドを力強く突破したFWオ・セフンのクロスに、ファーサイドの中原がフリーで走り込む。しかし、左足ダイレクトで合わせたシュートはGKキム・ジンヒョンに阻まれ、こぼれ球に中原自身が反応するがシュートは枠を捉え切れなかった。
1-0のまま後半を迎えると、清水はGK梅田透吾に代えてGK沖悠哉、中原に代えてMFカピシャーバを投入。15分にはMF嶋本悠大の左CKをファーサイドのFW高橋利樹が折り返し、住吉がヘディングで狙うもクロスバーを叩いてしまう。さらに29分には高い位置でボールを奪ったカピシャーバがPA内から強烈な左足シュートを放ったが、ボールはゴール左に外れた。
しかし、40分にFWアフメド・アフメドフがPA内でDF畠中槙之輔のファウルを誘って清水がPKを獲得。キッカーを務めたブエノがきっちりと沈め、土壇場で試合を振り出しに戻した。
1-1のままPK戦を迎えると、後攻のC大阪3人目・畠中のシュートを沖がストップ。全員が成功させた清水がPK戦を5-3で制した。