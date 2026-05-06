長崎が岡山との接戦を制す! 加入後初ゴールの岩崎悠人は前半に途中交代
[5.6 J1百年構想リーグWEST第15節 長崎 2-1 岡山 ピースタ]
J1百年構想リーグWEST第15節が6日に行われ、10位V・ファーレン長崎はホームで7位ファジアーノ岡山を2-1で下した。連敗を回避する2試合ぶりの白星。岡山は4戦ぶりの黒星を喫し、連勝は3で止まった。
長崎は前半19分に先制。GK波多野豪からのロングフィードが敵陣でワンバウンドすると、MF岩崎悠人がDF田上大地とジャンプしながら競って抜け出す。そのまま右足でゴール左に突き刺し、1-0とした。
加入後初得点を挙げた岩崎だったが、前半34分にアクシデントでMF笠柳翼と交代。それでも長崎は同43分に追加点を奪った。
自陣のリスタートからのロングボールが相手にはね返され、こぼれ球を拾ったMF山田陸が縦パスを出す。受けたFWチアゴ・サンタナがペナルティエリア手前中央から左足でグラウンダーのシュートを放ち、ゴール右に決めた。
チアゴ・サンタナにとっては3戦連発弾。チームトップの今季6ゴール目とした。
岡山はハーフタイム明けに3枚替えで打開を図ると、後半5分に1点を返す。FWレオ・ガウショのボール奪取からMF江坂任を経由し、ペナルティエリア手前左のFWウェリック・ポポへ。ブラジル人ストライカーは左足の低空ショットでニアを破り、今季3得点目で1-2とした。
だが、岡山の反撃はここまで。長崎が本拠地で勝ち点3をつかんだ。
J1百年構想リーグWEST第15節が6日に行われ、10位V・ファーレン長崎はホームで7位ファジアーノ岡山を2-1で下した。連敗を回避する2試合ぶりの白星。岡山は4戦ぶりの黒星を喫し、連勝は3で止まった。
長崎は前半19分に先制。GK波多野豪からのロングフィードが敵陣でワンバウンドすると、MF岩崎悠人がDF田上大地とジャンプしながら競って抜け出す。そのまま右足でゴール左に突き刺し、1-0とした。
自陣のリスタートからのロングボールが相手にはね返され、こぼれ球を拾ったMF山田陸が縦パスを出す。受けたFWチアゴ・サンタナがペナルティエリア手前中央から左足でグラウンダーのシュートを放ち、ゴール右に決めた。
チアゴ・サンタナにとっては3戦連発弾。チームトップの今季6ゴール目とした。
岡山はハーフタイム明けに3枚替えで打開を図ると、後半5分に1点を返す。FWレオ・ガウショのボール奪取からMF江坂任を経由し、ペナルティエリア手前左のFWウェリック・ポポへ。ブラジル人ストライカーは左足の低空ショットでニアを破り、今季3得点目で1-2とした。
だが、岡山の反撃はここまで。長崎が本拠地で勝ち点3をつかんだ。