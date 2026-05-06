歌手ブリトニー・スピアーズ（44）が、3月にカリフォルニア州でアルコールや薬物の影響下での運転（DUI）により逮捕された件をめぐり、危険運転の罪を認めた。ブリトニー本人は、現地時間5月4日に開かれたベンチュラ郡の審理には出廷せず、代理人を務める弁護士が有罪答弁に同意した。



【写真】輝いていた頃のブリトニー

判事はブリトニーに対し、執行猶予12カ月と禁錮1日を言い渡した。ただし、拘束済みとして禁錮刑はすでに消化した扱いとなっている。また、罰金571ドル（約8万6000円）が科され、週1回の心理カウンセリングと、月2回の精神科医の診察を受けることも命じられた。



この件についてブリトニーは4月に軽罪で起訴されていたが、当局は当初から「過去にDUIの前科がないこと」を理由に、DUIより軽罪とされる危険運転（ウェット・レックレス）への罪状変更に同意する可能性が高いと説明していた。実際、逮捕時には事故や負傷者はなく、血中アルコール濃度も低かったことが確認されている。



検察当局も、「被告がリハビリや薬物・アルコール治療を通じ、自主的に根本的な問題への対処を示している場合、このような処理は一般的です」と説明。「今回の条件では、12カ月の保護観察、拘束期間の算入、DUI講習の受講、そして州が定めた罰金と手数料の支払いが求められます」としており、この内容がそのままスピアーズに適用されたかたちとなった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）