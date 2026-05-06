お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（50）が5日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演。ダイエットについて語った。

くわばたはダイエットに成功したと振られ「5カ月で10キロ痩せたの、いい痩せ方」と声を弾ませた。これまでは痩せてもすぐにリバウンドしていたというが「今回はたぶんリバウンドなしと思う」と自信をのぞかせた。

痩せた方法については「小籔千豊さんが『ヘルシー教』っていうのを立ち上げてあの方」とオンラインサロンに入会したと話し、「私は去年から今もやらしてもらっていて」と打ち明けた。

内容は「健康な食生活をしていたら、絶対に体がだんだん絞られてくるっていうか、余分なぜい肉が落ちるみたいな感じ」と説明。「初めはやる気なかってんけど、とにかくこの人の言ったことをやってみようと思ってやったら、1カ月で4・5（キロ）ぐらい落ちた」と振り返った。

その後は「2とか、1・5とか落ちてきてっていう感じ」と語ったが、番組はそこで終了の時間を迎え、パーソナリティーのバービーは「また来週聞いてもいいですか」と詳細は来週放送に持ち越すと宣言した。