イ・ビョンホン、妻イ・ミンジョンの密着に「テレパシーで答える」 日本ファンミ舞台裏で見せた“意外すぎる素顔”公開
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が、6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。イ・ビョンホンの日本でのファンミーティングでの密着動画を公開し、ユーモアあふれる夫婦の姿を披露している。
【動画】妻の密着カメラに見せた、イ・ビョンホンの“意外すぎる素顔”
イ・ミンジョンは「日本でビョン様に会う…！（撮影：イ・ミンジョン）」と題した動画で、イ・ビョンホンの東京ファンミーティングの舞台裏に密着した。
来日の本来の目的は、長男のバスケットボールの試合だったが、会場が近かったことから、夫の素顔を捉える「Vlog撮影」のために訪問。動画では、映画やドラマのクールな印象とは一変した、イ・ビョンホンの貴重なプライベートの素が収められている。
控室では、舞台恐怖症で緊張気味の夫に対し、イ・ミンジョンが「あはは」「すごい！」「ビョン様です！」とハイテンションで絡むなど、仲むつまじい姿を披露。そんな妻の姿に「来るなりうるさいね」とクールに返していたイ・ビョンホンだが、終演後には「終わり！」とちゃめっ気たっぷりにポーズを決めるなど、リラックスした表情を見せた。
また、Q&Aをするシーンでは「テレパシーで答える」といたずらっぽく話すなど、明るくユーモアあふれる人柄を披露。さらに、妻にプリンを一口食べさせてあげる優しい一面や、日本のプリンに感激してスタッフに勧める姿、妻が隣にいることで歌の練習中に笑いが止まらなくなる姿など、飾らない夫婦のやり取りが反響を呼んでいる。
【動画】妻の密着カメラに見せた、イ・ビョンホンの“意外すぎる素顔”
イ・ミンジョンは「日本でビョン様に会う…！（撮影：イ・ミンジョン）」と題した動画で、イ・ビョンホンの東京ファンミーティングの舞台裏に密着した。
来日の本来の目的は、長男のバスケットボールの試合だったが、会場が近かったことから、夫の素顔を捉える「Vlog撮影」のために訪問。動画では、映画やドラマのクールな印象とは一変した、イ・ビョンホンの貴重なプライベートの素が収められている。
また、Q&Aをするシーンでは「テレパシーで答える」といたずらっぽく話すなど、明るくユーモアあふれる人柄を披露。さらに、妻にプリンを一口食べさせてあげる優しい一面や、日本のプリンに感激してスタッフに勧める姿、妻が隣にいることで歌の練習中に笑いが止まらなくなる姿など、飾らない夫婦のやり取りが反響を呼んでいる。