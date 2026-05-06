鎖骨骨折の鈴木唯人、W杯欠場となれば古巣にも影響が…３億7000万円のボーナスを逃す可能性を現地報道「非常に悪いニュースだ」
森保ジャパンに激震が走った。フライブルクの日本代表MF鈴木唯人が現地５月３日のヴォルフスブルク戦で鎖骨骨折の重傷を負ったのだ。
本人は自身のインスタグラムのストーリーに「大丈夫！やるよ！！」と投稿したものの、６月に開幕する北中米ワールドカップへの出場が不安視されている。
これは日本代表だけでなく、鈴木の古巣であるブレンビーにも影響を与える可能性があるようだ。
デンマークメディア『Bold』によれば、この日本人アタッカーの移籍の際、ブレンビーはフライブルクとの契約に鈴木がワールドカップに出場した場合の「特別ボーナス」条項を盛り込んでいたようで、もし鈴木がW杯欠場となれば、1500万デンマーククローネ（約３億7000万円）のボーナスを逃すことになるという。
同メディアは「ブレンビーにとって非常に悪いニュースだ」「深刻な危機に瀕している」などと伝えている。
鈴木はW杯に間に合うか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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本人は自身のインスタグラムのストーリーに「大丈夫！やるよ！！」と投稿したものの、６月に開幕する北中米ワールドカップへの出場が不安視されている。
これは日本代表だけでなく、鈴木の古巣であるブレンビーにも影響を与える可能性があるようだ。
デンマークメディア『Bold』によれば、この日本人アタッカーの移籍の際、ブレンビーはフライブルクとの契約に鈴木がワールドカップに出場した場合の「特別ボーナス」条項を盛り込んでいたようで、もし鈴木がW杯欠場となれば、1500万デンマーククローネ（約３億7000万円）のボーナスを逃すことになるという。
同メディアは「ブレンビーにとって非常に悪いニュースだ」「深刻な危機に瀕している」などと伝えている。
鈴木はW杯に間に合うか。
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