「毎日こどもみたいだな（ほめ）」シルクロード、“最高のこどもの日”ショットに「幸せやな〜！」の声
YouTuberグループ「Fischer's-フィッシャーズ-」のシルクロードさんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。こどもの日の家族ショットを披露しました。
【写真】シルクロード、“最高のこどもの日”ショット
シルクロードさんは「こんなに大きく可愛くスクスク育ってくれて子どもたちにはもちろん、ママにも感謝だ」と続けました。
コメントでは「ゆんちゃんのご飯美味しそう」「子供たちと笑顔で過ごせる時間って、本当に尊いですよね」「兜姿のコルクくんとチルクくん、めっちゃかっこいい＆可愛すぎる…！」「いいな〜 幸せな家庭が」「良いお写真だぁ」「幸せやな〜!」「こどもの日じゃなくても毎日こどもみたいだな（ほめ）」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】シルクロード、“最高のこどもの日”ショット
「最高のこどもの日を過ごせた」シルクロードさんは「最高のこどもの日を過ごせた 兜もかっこいいねぇ、コルクくんチルクくん 小さな鯉のぼりを持って公園に遊びに行ったり、ママの素敵なご飯を食べたりお昼寝もしたり、子どもたちとお風呂も楽しく入りました」とつづり、2枚の写真を投稿。兜の置物を背景に、着物を着た2人の息子と妻でYouTuberのゆんさんとの家族ショットやゆんさん手作りのこどもの日のご馳走を披露しています。
コメントでは「ゆんちゃんのご飯美味しそう」「子供たちと笑顔で過ごせる時間って、本当に尊いですよね」「兜姿のコルクくんとチルクくん、めっちゃかっこいい＆可愛すぎる…！」「いいな〜 幸せな家庭が」「良いお写真だぁ」「幸せやな〜!」「こどもの日じゃなくても毎日こどもみたいだな（ほめ）」などの声が寄せられています。
「奥さんには感謝です、本当に」3月12日の投稿では、ゆんさん手作りのお弁当を披露しているシルクロードさん。お弁当には何種類ものおかずが入っているほか、パックのフタに「おなかが減ったら食べてね」とメッセージが書かれたゆで卵やバナナまで用意され、シルクロードさんも「奥さんには感謝です、本当に」とつづっています。ファンからは「本当に優しすぎるしパーフェクトすぎる」「最高の愛妻弁当ですね」「ゆんちゃんには頭あがらないですね、、！」「夫婦揃って完璧すぎて尊敬します。。！！」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)