【アナグラムクイズ】「ん ろ ろ て ぶ」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
ひらめき力が試されるこのクイズ。頭の中で文字を動かして、隠された正解を導き出せるでしょうか？ 1分以内を目指して、全集中で挑んでみてください！
ん ろ ろ て ぶ
ヒント：最後の文字は「ろ」
答えを見る
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▼解説
「ろ」が2つあるのがポイントでした！ 「てん」や「ぶろ」といった小さな塊を先に見つけるのが、早く解くためのコツです。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ひらめき力が試されるこのクイズ。頭の中で文字を動かして、隠された正解を導き出せるでしょうか？ 1分以内を目指して、全集中で挑んでみてください！
問題：「ん ろ ろ て ぶ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ん ろ ろ て ぶ
ヒント：最後の文字は「ろ」
答えを見る
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正解：ろてんぶろ正解は「ろてんぶろ」でした。
「ろ」が2つあるのがポイントでした！ 「てん」や「ぶろ」といった小さな塊を先に見つけるのが、早く解くためのコツです。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)