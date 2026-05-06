バラバラになった5つのひらがなを並び替えて、正しい単語を完成させてください！ 制限時間は1分。シンプルながらも意外と頭を使うアナグラムクイズに挑戦して、あなたの脳の柔軟性をチェックしてみましょう。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

ひらめき力が試されるこのクイズ。頭の中で文字を動かして、隠された正解を導き出せるでしょうか？ 1分以内を目指して、全集中で挑んでみてください！

問題：「ん ろ ろ て ぶ」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

ん ろ ろ て ぶ

ヒント：最後の文字は「ろ」

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正解：ろてんぶろ

正解は「ろてんぶろ」でした。

▼解説
「ろ」が2つあるのがポイントでした！ 「てん」や「ぶろ」といった小さな塊を先に見つけるのが、早く解くためのコツです。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)