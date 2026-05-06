◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手が160キロの直球を連発するなど力強い投球をみせます。7回89球を投げ、4安打(うち本塁打2)、8奪三振、2失点と試合をつくる投球を見せたものの、敗戦投手となりました。

試合後、ロバーツ監督は「良い登板だった。本当に素晴らしかった。ストレートは非常に良かった。カーブは今夜はそこまで良くなかったけれど、必要な場面ではスイーパーがしっかり機能していた。7回まで非常に効率よく投げ切った」と評価しました。

2回と3回に本塁打を許した場面については「クリスチャン・ウォーカーにホームランを打たれたけど、あれは98〜99マイルの内角高めの球で、ウォーカーを褒めるべきだ。それから左打者へのホームランは、少し低めに入った球がスタンドを越えていった。あれも野球だ」と振り返りました。

また「残念ながら勝ちは付けてあげられなかったけど、ブルペンを温存してくれたし、長いイニングを投げて、明日勝つチャンスをしっかり作ってくれた」とし、チームへの貢献度の高さを称賛しました。

一方で、投手専念時に打線から外れる影響について問われると「私としては、両方をやるのは大変なことだと思う。ただ、彼が投げている時に打てなかったり調子が悪かったりするとそう言われる一方で、今度は出場していなければなぜ出ないんだという話になる。でも、得点できないのは、彼がラインアップに入っていないからだ」と言及。その上で「一番大事なのは彼のコンディション管理。まずは健康が最優先」とし、起用方針の軸を説明しました。

さらに「彼が投げる日に打席に立たない試合では、チーム全体でなんとか点を取る方法を見つけないといけない。それが野球だ。正直、明確な答えはない」とチームとしての対応力向上の必要性を語りました。