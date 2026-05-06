モデル・女優の村上愛花（えりか、25）が腰の治療のため、5月から9月にかけて出演を予定していたイベントを欠席することが分かった。所属事務所「パノラマ株式会社」の公式インスタグラムが6日までに発表した。

村上の所属事務所は「この度、弊社所属の村上愛花につきまして、腰の治療のため、2026年5月17日（日）に開催される 『ViVi 超ポジティブ EXPO 2026 SPRING』、2026年7月18日（土）に開催される『NAMICS presents TGC 新潟 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』、2026年9月19日（土）に開催される『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』への出演をキャンセルさせていただくこととなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。

「主催者様ならびに関係者の皆様、また日頃より応援してくださっているファンの皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

村上も自身のインスタグラムのストーリーズを通じ、「もう治療もはじめてて、できることから少しずつやっていくことになったよ！」と現状を説明。「変わらずずっと元気なので心配しないでね」とファンに向けて呼びかけていた。

2000年8月13日生まれ、福島県出身の村上は、ファッション誌「ViVi」の創刊35周年を記念した専属モデルオーディションでグランプリを受賞したことをきっかけに芸能界デビュー。21年放送のABEMA「ブラックシンデレラ」で女優デビューを果たすと、23年放送のテレビ朝日「王様戦隊キングオージャー」では、ヒメノ・ランカマ／キリオージャー役を好演した。