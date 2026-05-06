お笑いコンビ「2丁拳銃」小堀裕之（52）の次男で、自身もお笑いコンビ「ウェスタンジーニャ」で活躍する小堀響己（19）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ともにゲスト出演した父・裕之について語った。

先月5日、自身のX（旧ツイッター）で「4月から吉本興業所属になりました」と報告していた響己。同番組に父とのコンビ「ヘドロ一家」として登場すると「プロになってから初めての仕事がコレで。凄い緊張してます」といい、NSCを卒業したばかりとあって「みんな地下ライブに出てるのに、僕はこんな」と恐縮した。

「凄いねぇ」とレギュラー陣が感心する中、父・裕之は「俺のおかげやで」とポツリ。この日は父の相方・川谷修士と、その妻で放送作家の野々村友紀子氏も出演しており、響己は「野々村さんのおかげですね」と冷静にツッコんだ。

しかし「お父さんのことを尊敬してるっぽい」との指摘には、丸の札で答えた響己。「父親としては最低なところがある。男としては勝ってると思うんですけど、芸人としては尊敬してますし、漫才もアドバイスをしてくれる」といい、「家には帰って来ないですけど、“こういうネタを授業でやりたいんだよね”とか言うと、1本のネタを2時間ぐらい直してくれたりとか」と明かした。

また「アイドル的な人気があったみたいな感じなので、“そういうところも狙ったほうがいいじゃないか”みたいな、売り方みたいなのも教えてくれたりとか」と話すと、裕之は「信じてくれないんですよ。僕ら大阪の時、めちゃくちゃ人気があった」と打ち明けた。

これには「ハライチ」岩井勇気が「ホントに凄いかっこよかった」とフォロー。川谷は「それぐらい2丁拳銃も頑張れよ。2時間ぐらい打ち合わせしようぜ」と誘うと、裕之は「もちろん本職なんでね」と受けたものの、「つらいです、相方とおるのが。だって怒られるもん」と嘆いていた。