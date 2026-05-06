気象予報士の穂川果音さんが5月5日、自身のインスタグラムを更新。神奈川県横須賀市沖の東京湾に浮かぶ、猿島を訪れたオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 穂川果音 】 「猿島」でのオフショット公開 「ジブリのような世界観で、涼しくてよかったです！」





「横須賀から船で15分ほどで行ける」という猿島（さるしま）は、東京湾唯一の自然島で、旧日本軍の砲台や要塞跡が残り、島全体が『国史跡』に指定されている観光スポット。





穂川さんは苔むした幻想的な石垣の前で佇む画像を添えて「ジブリのような世界観で、涼しくてよかったです！」と訪れた印象を綴っています。





この日の穂川さんは、白のタンクトップに「紫外線カット効果の高いイエローのカーディガン」を羽織り、デニムのパンツにスニーカーというコーディネート。







自身のコーディネートについて穂川さんは、「胸にボリュームがあると、首元が詰まった服は上半身全体が着太りしがちだけど、タンクトップで鎖骨を潔く出すと、不思議と視線が骨格のラインにいくので華奢見えできるよ」「そこにショート丈のカーディガンを羽織れば、スタイル良く見えるよー」と紹介しています。







【担当：芸能情報ステーション】