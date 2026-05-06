「制限速度で走ってるのに何が悪いの？」 高速道路の“右車線”に居座る「通せんぼ車」に困惑の声も

高速道路を利用してドライブをしていると、一番右側の車線を一定の速度でずっと走り続けているクルマに遭遇することがあります。

後方からより速度の速いクルマが接近し、数台の車列ができているにもかかわらず、一向に左側の車線へ進路を譲ろうとしない光景は、誰しも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

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こうした「右車線を譲らないクルマ」に対して、SNSやインターネット上では日常的に多くの不満の声が上がっており、「後ろに長い列ができているのに、なぜ道を譲ろうとしないのか理解できない」「周囲の状況をまったく見ていない証拠」といったイライラを募らせるコメントが多数見受けられます。

一方で、「自分は制限速度ピッタリで走っているのだから何も悪いことはしていないはず」「無理にスピードを上げてまでよける必要はない」と考えるドライバーもいるようで、車線の使い方に対する認識の違いが浮き彫りになっています。

しかし、交通ルールの観点から見ると、右車線を長々と走り続ける行為は明確な違反となる可能性があります。

日本の高速道路では、複数ある車線のうち一番右側の車線は「追い越し車線」と定められており、それ以外の左側の車線が「走行車線（車両通行帯）」となっています。

道路交通法において、クルマは原則として走行車線を走らなければならず、追い越し車線は前のクルマを追い越すための“一時的な”利用のみが認められています。

そのため、追い越しが完了したにもかかわらず、左側の車線が空いているのにそのまま追い越し車線を走り続けると「通行帯違反」に問われることになります。

たとえ法定速度をきっちり守って走っていたとしても、右車線に居座ることはルール違反なのです。

実際の警察の高速道路での取り締まりにおいても、この通行帯違反はスピード違反に次いで非常に多く検挙されています。

さらに、問題となるのは法律違反だけではありません。

追い越し車線を塞ぐクルマの存在は、さまざまな交通トラブルの引き金になる危険性をはらんでいます。

代表的なものが「あおり運転」の誘発です。

ネット上でも「もちろん車間を詰める後続車が悪いのは大前提だけど、道を譲らないクルマが結果的にあおり運転の原因を作っている側面もある」という冷静な意見が散見されます。

右車線を譲らないことで後続ドライバーの感情を逆なでし、無用なトラブルを招いてしまうケースは少なくありません。

また、右車線が詰まることで交通全体の流れが悪化し、自然渋滞の原因にもなります。右車線の流れが滞ると、左側の走行車線から無理に追い抜きをかけようとするクルマが現れ、急な車線変更やブレーキの連鎖が発生します。

このちょっとしたブレーキランプの点灯が後方へと次々に伝わり、結果として数kmにも及ぶ大きな渋滞を生み出してしまうのです。

「自分より速いクルマが後ろから近づいてきたら、速やかに左側の車線へ進路を譲る」。

これは、スムーズで安全な交通環境を保つための基本的なルールでありマナーです。

後続車の存在に気づかないまま走り続けるのは、バックミラーを見る余裕がなく、周囲の状況を把握できていないという危険な状態でもあります。

高速道路を走行する際は、常に左側の走行車線をキープすることを基本とし、追い越しが終わったら速やかに左へ戻るよう心がけることが大切です。

一人ひとりが周囲の状況を確認し、譲り合いの精神を持つことで、ストレスやトラブルのない快適な高速道路のドライブが実現できるはずです。