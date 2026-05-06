タレントの藤本美貴（41）が5日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。自転車練習でテンションを挙げる方法を明かした。

この日はお笑い芸人のやしろ優がゲスト出演。「自転車練習SP！」と放送された。

やしろは4歳の長男がいるが、「うちは（自転車練習の）真っ只中ですね。まだ補助輪で交通公園で自転車を借りてやっていたんですけど、“自分のが欲しい”ってなって、最近マジ買っちゃって」と明かした。

これに、藤本は「偉い。やっぱりテンション大事だもんね。子供のテンションを上げるって」と感心。そんな藤本の子供たちのテンションを上げる方法は「うちは絶対転ばせなかったかも。“怖い”ってなるから、転ぶちょっと前にスッと押さえて。ちょっと離してスッと押さえて。“全然怖くない、絶対転ばないよ”みたいな。“あとはあなたが漕ぐだけ”みたいな」と笑った。

横澤夏子が「トラウマを作らせないってことですよね。いずれ転んじゃう時あるじゃないですか。そしたらどうするんですか？」と聞くと、藤本は「“偉い！泣かなかったじゃん！すげー強い！”って。泣く前に“泣かなかったじゃん”“凄いじゃん！”って」と話した。

藤本は24歳だった2009年7月にお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春と結婚し、12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女を出産した。