◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１５節 町田―横浜ＦＭ（６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで横浜ＦＭと対戦する。

先発が発表され、町田は前節の鹿島戦から先発を７人変更。神村学園高で夏の総体、冬の全国選手権の２冠を達成した高卒新人のＭＦ徳村楓大らが先発に名を連ねた。鹿島戦から中２日なこともあり、ベンチには普段出場機会のない選手も名を連ね、ＤＦ今井智基とＭＦバスケスバイロンは今季初のベンチ入りとなった。

一方で、鹿島戦後の会見で黒田剛監督が「けがを悪化させないように」と言及していたＦＷ相馬勇紀はベンチに入らず。ＤＦ中山雄太もベンチ外となった。ＦＷテテ・イエンギ、ＭＦネタラビら、一部主力もベンチから外れた。

【先発】

▽ＧＫ 谷晃生

▽ＤＦ 昌子源、岡村大八、ドレシェビッチ

▽ＭＦ 増山朝陽、白崎凌兵、下田北斗、徳村楓大

▽ＦＷ エリキ、仙頭啓矢、藤尾翔太

【ベンチ】

▽ＧＫ 守田達弥

▽ＤＦ 今井智基、金眠泰（キム・ミンテ）、中村帆高

▽ＭＦ 真也加チュイ大夢、前寛之、バスケスバイロン

▽ＦＷ 羅相浩（ナ・サンホ）、桑山侃士