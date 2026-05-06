昨オフに左肘の手術を受けたドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が５日（日本時間６日）、３Ａオクラホマで実戦復帰。いきなり右中間へのエンタイトル二塁打を放つなど３打数１安打をマークした。

キケは初回の第１打席でファーストライナーに倒れたが、五回無死一塁から追い込まれながらも３球目の低めスライダーを捉えて右中間を真っ二つに破るエンタイトル二塁打を放って好機を拡大した。

直前の守備では相手が仕掛けてきたセーフティーバントを素手でキャッチし、そのまま一塁へランニングスロー。見事にアウトにするなど不安を感じさせない動きだ。

キケは昨年のワールドシリーズ連覇達成後に左肘の手術を受けたことを発表。長期離脱を強いられることになった患部は昨年５月の時点で筋断裂していたことを明かし、「ワールドシリーズ連覇への強い思いでプレーしつづけた結果、剥離してしまいました」と、ポストシーズンに入って悪化させたことを明かしていた。

地道なリハビリを続け、実戦復帰を果たしたキケ。チームは４月下旬からなかなか波に乗れない状況が続いている。この日も好投の大谷翔平投手を援護することができなかった。九回には同じ右打ちの内野手・エスピナルが代打で登場するも、高めのボール球を振ってしまい３球三振。ベッツも離脱し、Ｔ・ヘルナンデスも調子を崩している中、実績十分のユーティリティープレーヤーの復帰はチームにとって朗報となりそうだ。