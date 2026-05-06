株式会社写真弘社のアートスペース「KOSHA KOSHA AKIHABARA」は、写真家のGOTO AKI氏による写真展「terra｜Landscape Topologies（風景のトポロジー）」を、5月15日（金）から開催する。

GOTO氏による7年ぶりの写真集「terra｜Landscape Topologies（風景のトポロジー）」（株式会社赤々舎）の出版を記念した写真展。

写真集に収録された作品の中から、自然風景をモチーフとした約30点を展示する。また、線として知覚されるイメージと面として広がるイメージの関係性を軸に構成。写真の組み合わせにより、視覚的な緊張とリズムを生み出す内容になるという。

GOTO氏が提示する「風景のトポロジー」とは、距離や位置関係が変化しても失われない、身体と風景の関係性を指す。イメージが情報として瞬時に消費される現代において、同展では光や揺らぎに静かに触れる体験を通じて、写真を見る行為を身体性を伴う体験として捉えている。

会場

KOSHA KOSHA AKIHABARA

開催期間

2026年5月15日（金）～6月27日（土）



開催時間

10時00分～18時00分



休廊

日曜日・月曜日



トークイベント

GOTO AKI×姫野希美（赤々舎代表）、池谷修一（編集者・司会進行）

GOTO AKI×小林のりお（写真家・武蔵野美術大学名誉教授）、池谷修一（編集者・司会進行）

GOTO AKI×小髙美穂（インディペンデントキュレーター）

作者プロフィール

開催日：5月15日（金） 開催時間：18時00分～19時30分 参加費：1,000円開催日：5月30日（土） 開催時間：14時00分～15時30分 参加費：1,000円開催日：6月13日（土） 開催時間：14時00分～15時30分 参加費：1,000円

1972年神奈川県川崎市生まれ。上智大学経済学部経営学科在学中、世界一周の旅（1993～94年）を機に写真と出会う。卒業後、丸紅株式会社にて天然ガスのパイプライン輸送業務に従事。退職後、東京綜合写真専門学校写真芸術第二学科に入学し、鈴木清、小林のりおに学ぶ。1999年より写真家として活動を開始。写真集に『LAND ESCAPES』（2010年）、『LAND ESCAPES FACE』（2015年）（ともにtraviaggio publishing）、『terra』（赤々舎・2019年）がある。主な個展に「terra」（キヤノンギャラリーS・2019年）、「event horizon ―事象の地平線―」（ふげん社・2021年）、「TERRA 2024 ―身体と空間―」（キヤノンギャラリー・2024年）、「旅垢離（タビ・ゴリ）―非線形の風景―」（ふげん社・2025年）など。主なグループ展に「東京好奇心」（Bunkamuraザ・ミュージアム・2020年）、「写真家はどこから来てどこへ向かうのか ―世界を歩き、地球を変換する写真」（西野壮平との二人展、Gallery Forest・2021年）などがある。2020年、日本写真協会賞新人賞受賞。武蔵野美術大学造形構想学部映像学科（2017～2025年）、日本大学芸術学部写真学科（2021～2023年）にて非常勤講師を務め、2024年より日本大学芸術学部准教授。