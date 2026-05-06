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熱帯低気圧 a

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年5月6日13時10分発表　気象庁

6日12時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度30分 (8.5度)
東経147度25分 (147.4度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

7日0時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯7度55分 (7.9度)
東経144度55分 (144.9度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    85 km (47 NM)

7日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯7度40分 (7.7度)
東経142度35分 (142.6度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

8日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯8度35分 (8.6度)
東経139度50分 (139.8度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

9日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度50分 (9.8度)
東経136度25分 (136.4度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

10日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯10度50分 (10.8度)
東経133度35分 (133.6度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

11日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯11度55分 (11.9度)
東経131度10分 (131.2度)
進行方向、速さ    西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    440 km (240 NM)
 

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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