このあとの勢力と進路はどうなる？ ″台風のたまご″ はあすには台風に発達か 最大瞬間風速30メートル予想 今後の全国の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2026年5月6日13時10分発表 気象庁
6日12時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度30分 (8.5度)
東経147度25分 (147.4度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
7日0時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯7度55分 (7.9度)
東経144度55分 (144.9度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 85 km (47 NM)
7日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯7度40分 (7.7度)
東経142度35分 (142.6度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
8日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯8度35分 (8.6度)
東経139度50分 (139.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
9日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度50分 (9.8度)
東経136度25分 (136.4度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
10日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度50分 (10.8度)
東経133度35分 (133.6度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
11日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度55分 (11.9度)
東経131度10分 (131.2度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 440 km (240 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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