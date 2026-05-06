家事の時短を叶える大容量設計。信頼の【ヤマゼン】食器乾燥器で清潔なキッチン環境を整えよう。Amazonで販売中！
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工事不要で設置も簡単。家族分をまとめて乾かせる【ヤマゼン】食器乾燥器が毎日の家事を劇的に変える。Amazonで販売中！
毎日の食器洗いを効率化する、5人分の大容量食器乾燥器。ダイヤルを回すだけの簡単操作で、誰でも手軽に使えるのが魅力だ。庫内は抗菌・防カビ処理が施されており、衛生面も安心。工事不要でシンク横に置けるため、導入のハードルも低い。忙しい家庭の強い味方として、清潔な食卓作りを強力にサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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一度に約5人分の食器を乾燥できる大容量サイズ。大皿から茶碗、汁わんまで家族全員分の食器をまとめて収納でき、効率的に乾燥させることが可能だ。
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操作は大型のダイヤルを回すだけのシンプル設計。最大120分のタイマー付きで、食器の量や状況に合わせて乾燥時間を細かく調整できるため非常に便利だ。
食器カゴやフタ、水受け皿は取り外して丸洗いが可能。常に清潔な状態を保てるため、衛生面を気にする方でも安心して毎日使い続けることができる。
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庫内には抗菌・防カビ処理が施されており、湿気がこもりやすい環境でも安心。はし立てが付属しているため、細かなカトラリーも整理して乾燥できる。
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