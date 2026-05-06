4月27日、東京・ららぽーと豊洲に現れた長髪イケメンに、会場は熱気に包まれた。人気グループSnow Manのメンバーで、俳優としても活躍する目黒蓮だ。

あいにくの大雨のなか、会場には約400人のファンが駆けつけ、観客の多くはレインコート姿でイベントを見守っていた。目黒が登場すると、待ちわびたファンから一斉に黄色い歓声があがった。

「目黒さんが主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の公開直前イベントでしたが、特定のファンクラブに限らず、複数の人気俳優のファンクラブからも観覧募集がおこなわれていました。高橋文也さん、北村匠海さんなど女性人気の高いキャストが顔をそろえていたので、会場では終始、大きな歓声が飛びかっていました。抽選に外れたファンも、3階の通路や周辺のカフェなど、あらゆる場所からイベントを一目、見ようとしていました」（参加した観客）

現在、『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影でカナダに滞在している目黒は、約3カ月ぶりとなる帰国。万全なプロモーションの成果もあり、公開から5日間で興行収入10億円を突破と好調な滑り出しを見せた。

「初動の数字を見る限り、かなり順調といえるでしょう。大型連休と重なったことも影響していますが、目黒さんファンの動員にはしっかり成功しています。近年の実写化作品のなかでも、このスピード感は上位に入る部類です。

直近の主演映画『ほどなく、お別れです』は興行収入40億円の大ヒットを記録しましたから、それを超えることも狙えるスタートだと思います」（映画誌ライター）

一方で、過密スケジュールを心配する声も上がる。

「カナダでの撮影に専念するため、2026年1月からグループ活動を休止している目黒さんですが、慣れない海外生活に加え、一時帰国中はPR活動が立て込んでいる状況です。2024年8月、撮影中の体調不良で約2週間、休養したこともあり、同じことにならないかファンからは心配の声も聞かれます」（芸能担当記者）

ファンは、めめの健康を願っている。