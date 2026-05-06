美容家としても活躍している俳優のMEGUMIさんが、「5月12日に、『わたしはこれでやせました』という本を出版させていただきます」と投稿しました。



【写真を見る】【 MEGUMI 】 「4ヶ月で−4kg」 健康的に、美しく痩せる 「これからの人生を元気に過ごすための“一生ものの習慣”を手に入れられた気がしています」



「実は40代に入ってから、1年に1キロずつ体重が増え、気がつけば4年で＋4kgに」「このままではいけないと思い、ある出来事をきっかけにダイエットを決意しました」と告白。







それでも実際になかなか動き出せないので、先に本を出すことを決めて「自分を逃げられない状況に追い込み、ようやく重い腰を上げてスタートしました」と、執筆の裏側を明かしました。







「大人のダイエットは、若い頃とは違います」「無理をすると一気に老けてしまったり、体調を崩してしまう」とし、今回は「健康的に、美しく痩せる」ことをテーマに、「ドクター、セラピスト、トレーナーの方々に教えていただきながら、本も読み、あらゆる角度から学びつつ取り組みました」と説明。





「その結果、4ヶ月で−4kgを達成」「食事や運動に対する考え方そのものが大きく変わり、今がこれまでで一番体調がいいと感じています」「35歳を過ぎたあたりから、身体は確実に変化します」「これまでと同じ生活ではうまくいかないんだと実感しました」と、感想を綴りました。





ダイエットを通じて、「自分自身と向き合い、これからの人生を元気に過ごすための“一生ものの習慣”を手に入れられた気がしています」「この本には、たくさんの専門家の方々から教えていただいたことや、本で学んだことを実際に試し、効果を実感できたものだけをまとめました」「ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです」と、自身の実体験を元にした本を紹介しました。

【担当：芸能情報ステーション】