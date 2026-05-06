「日本代表が大ヒットだ」サムライ戦士にプレミアクラブが関心、イタリア王者指揮官は高評価！ 韓国メディアが興味津々「今夏の移籍市場で最も熱い選手になる」
パルマの日本代表GK鈴木彩艶の去就に韓国メディアも注目している。
パルマで２年目を迎えている鈴木は、今季も開幕からチームの守護神としてプレーしてきたなか、昨年11月に左手を骨折。約４か月の長期離脱を余儀なくされた。３月に戦列に戻ってくると、復帰当初はパフォーマンスが不安視されたものの、徐々に調子を取り戻し、現地５月３日に行なわれた直近のインテル戦でも好セーブを連発した。
そんな彩艶にパルマ退団の可能性があるという。パルマ専門サイト『FORZA PARMA』によれば、移籍市場に精通するマッテオ・モレット記者は、「プレミアリーグ行きが確実視されている」と話す。
また昨季、パルマで指揮を執ったインテルのクリスティアン・キブ監督も鈴木を高評価しているようで、伊王者からの関心も噂されている。
この報道に韓国メディア『spotalkorea』が反応。「日本代表GKが大ヒットだ」と伝える。
「まだ具体的な交渉段階に入ったわけではないが、プレミアリーグクラブとインテルから関心。鈴木は今夏の移籍市場で最も熱い選手になる可能性が高い」
日本代表GKの動向に興味津々のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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パルマで２年目を迎えている鈴木は、今季も開幕からチームの守護神としてプレーしてきたなか、昨年11月に左手を骨折。約４か月の長期離脱を余儀なくされた。３月に戦列に戻ってくると、復帰当初はパフォーマンスが不安視されたものの、徐々に調子を取り戻し、現地５月３日に行なわれた直近のインテル戦でも好セーブを連発した。
また昨季、パルマで指揮を執ったインテルのクリスティアン・キブ監督も鈴木を高評価しているようで、伊王者からの関心も噂されている。
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「まだ具体的な交渉段階に入ったわけではないが、プレミアリーグクラブとインテルから関心。鈴木は今夏の移籍市場で最も熱い選手になる可能性が高い」
日本代表GKの動向に興味津々のようだ。
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