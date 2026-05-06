【ガチャ】サンリオキャラが白菜に包まれちゃった!? キティやマイメロのインパクト大すぎるマスコットが登場
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」を4月27日週より発売する。全5種で価格は300円。
4月27日週発売「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」(全5種・300円)
「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」は、「食べ物」×「サンリオキャラクターズ」のガチャフィギュアシリーズから、かわいい白菜をお届け。 白菜に包まれたサンリオキャラクターたちのおくるみ風フォルムは、シュールさとかわいさを併せ持つインパクト大のスタイル。グリーンのチェーン付きで、身につけて楽しめる。本体サイズは約5cm。
○ラインナップ
ハローキティ
マイメロディ
シナモロール
ポムポムプリン
けろけろけろっぴ
4月27日週発売「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」(全5種・300円)
「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」は、「食べ物」×「サンリオキャラクターズ」のガチャフィギュアシリーズから、かわいい白菜をお届け。 白菜に包まれたサンリオキャラクターたちのおくるみ風フォルムは、シュールさとかわいさを併せ持つインパクト大のスタイル。グリーンのチェーン付きで、身につけて楽しめる。本体サイズは約5cm。
○ラインナップ
ハローキティ
マイメロディ
シナモロール
ポムポムプリン
けろけろけろっぴ