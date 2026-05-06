橋下徹氏、「どこまで報道するのか」児童遺体遺棄事件に私見「しっかり伝える必要がある」…「ただ一方で…」控えるべき点も指摘

橋下徹氏、「どこまで報道するのか」児童遺体遺棄事件に私見「しっかり伝える必要がある」…「ただ一方で…」控えるべき点も指摘