オードリーの春日俊彰が５日、テレビ東京系「あちこちオードリー」で、同局のプロ野球順位予想番組でオズワルド伊藤俊介が伊集院光にブチギレられたときの様子を解説した。

この日は「私がくらった一言発表会」で、伊藤は、テレ東のプロ野球順位予想番組で、伊集院光から言われた「これ以上伊藤が出るなら、俺は出ないとマネジャーに言った」という言葉を紹介した。

若林正恭は「伊集院さんが怒るなんてないよ？」と驚き、その番組に出演していた春日も「（自分の）真ん前が伊集院さん、その先に伊藤君。バックネット裏（で見た）」と言い「これはマジギレです」と証言した。

伊藤も「さすがにそれぐらい、分かります」と苦笑し「１年目は全く（野球を）知らないヤツ、２年目はちょっと詳しくなってきてるなと。３年目、もう１回ってなって何か変えた方がいいかなって。この考え方がふざける方向にいってしまいまして、それが完全に火を付けた」と振り返った。

伊集院の様子について「じんわりムカつくな、ムカつくなっていうのがあって、『お前に野球の何がわかるんだよ！』って言ってから止まらないな、伊集院さん。バーッと言われた最後に『これ以上出るなら番組出ない』って。それから８０分ぐらいしゃべれなかった。怖くって」とコメントした。

「バックネット裏」から様子を見ていた春日は「私も久方ぶりに出させてもらった。３年ぶりかな。ここで伊藤はお笑いに走っちゃった。諸先輩方が（番組を）育ててきたのに、ここで裏切られたとまでは言わないけど、自分の趣味とかに新しい人が入って成長していくのは楽しい。それが諸先輩方にはあったみたいで」などと解説。その「育ててきた」番組で伊藤がふざけたことが伊集院の怒りに触れたのではないかと解説だ。

伊藤は「東の伊集院、西のほんこんになった」というと、若林も「あの世代の人にとっては、伊藤ってムカつくのかな」とコメントしていた。