「緑色」なのになぜ「青」？ 言葉の歴史が残した呼び名の不思議

駅のホームなどで見かける、運転士が信号を指して「進行！」と声を出す姿。SNSなどでも時折、「緑色なのになぜ青と呼ぶのか」と話題になる光景ですが、そこには深い理由があります。

【馴染みない？】これが路面電車「専用」の信号機です（画像）

このとき信号機に灯っているのは鮮やかな緑色ですが、私たちは日常生活でこれを「青信号」と呼びます。しかし、鉄道の世界に目を向けてみると、道路の信号とは少し事情が異なっているようです。なぜ「緑」ではなく「青」なのか、まずは道路信号の歴史からひも解いてみましょう。

日本で初めての自動交通信号機は、1930（昭和5）年に東京の日比谷交差点へ設置されました。当初は現在と同様に赤・黄・緑の3色のレンズが用いられていたとか。しかし「青信号」という呼び名は、しだいに一般に広まっていったとされています。

こうした呼び名が定着した理由には、日本語における「青」という言葉の使い方が大きく関わっているようです。

日本語では、緑色の対象であっても「青」と呼ぶ表現が現代でも数多く残っています。たとえば、生い茂る木々の葉を「青葉」と呼んだり、野菜を「青菜」と呼んだりするのはその一例です。

また、日本語学の解説においては、基本的な色彩語を古来から「赤・黒・青・白」とする整理も紹介されています。

こうした言葉の習慣を背景に、「青信号」という呼び名が日常語として定着していきました。新聞報道がこの「青信号」の定着を後押ししたという説もあります。

なお、戦後の1947（昭和22）年には、呼び名の実態に合わせる形で、法令上の表記も「青」へ改められました。現在でも道路の「進め」を示す灯火は法令上「青色の灯火」と整理されており、見やすさを考慮して青みがかった緑色へと改良されてきた歴史があります。

「出発進行」の正体とは？ 鉄道信号ならではのルールと公式な色名

一方で、鉄道の信号に目を向けてみましょう。鉄道の信号で「進行」を示す灯火は、国の技術基準（解釈基準）において、表示の色として「緑色灯（緑色灯／緑色灯列など）」が用いられる形で示されています。つまり、鉄道の信号における公式な色名は、制度上しっかりと「緑」と整理されているのです。



「出発進行」の本当の意味とは？（画像：写真AC）



また、運転士が喚呼する「出発進行」という言葉についても、よくある誤解が存在します。

「出発進行」の「進行」とは、実は「さあ出発して進もう」という動作を指しているわけではありません。これは信号機の種類である「出発信号機」が、「進行信号（緑色＝先の区間に進んでよい条件）」を示していることを確認するための言い回しなのです。

鉄道信号では、このほかに橙黄色灯が関わる現示として「注意信号」だけでなく、「警戒信号」や「減速信号」など複数あります。いずれも先の区間条件に応じた運転（速度の抑制や停止準備を含む）を求めるもので、細かな取扱いは事業者や線区、信号方式によって異なります。

そもそも信号機で赤・黄・緑の3色が選ばれたのは、それぞれが「止まれ」「注意」「進め」という意味を直感的に区別しやすいためです。加えて、視認性の点でもこれらの色の組み合わせが非常に適していると説明されています。

次に駅で鉄道の信号を見かけた際は、その色が公式には「青」ではなく「緑色灯」という正式名称を持っていること、そして「出発進行」の本当の意味を思い出してみてください。そうすると、いつもの景色が少し違って見えるかもしれません。