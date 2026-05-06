演歌歌手細川たかし（75）が5日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後8時）に出演。地方の公演でのハプニングを明かした。

番組のテーマは「春旅のトラブル大報告会」。

細川は「我々も地方に行くのでね、一番問題は衣装なんですよね。ツアーっていうのは楽器車っていうのが走るんですよ。衣装も積むんですけど、ホテルのディナーショーだけは東京の方で仕事してたので、走りきれなかったんで。衣装を送りましょうと。山口県の方のホテルのディナーショーだった」と山口県で衣装のトラブルがあったことを明かした。

細川は「着きました。昼2時開演。『衣装が届いてないんです』って。当時髪が長かったのでヘアスプレーをかけていた。ヘアスプレーが入ってた。そうすると空便乗らないんですよ」とヘアスプレーが原因だったという。

細川は「これもまたいいことに、ホテルに結婚式場も付いてるから。そこ行って衣装合わせした。最初は北酒場歌うから、タキシード着ようと。真ん中で着物で民謡歌うから、新郎新婦の和風のもあるんで…」と、運良く衣装がそろっていたことを明かした。

細川は「（公演の）途中でしゃべって、（衣装を）忘れたとは言わない。『このホテルのこの素晴らしい結婚式場の衣装をこれ全部借りてきたんです』と。そうしたらみんなも“お〜”って。ものを忘れたって一切言わないで、見事に終わったという情けない話です」と機転を利かせたエピソードを語った。

共演者も細川のアドリブ力に感動し拍手していた。