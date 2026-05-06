「けものフレンズ」声優・佐藤舞、第1子妊娠発表 数年前に結婚していた「お相手は一般の方」
【モデルプレス＝2026/05/06】声優の佐藤舞（31）が6日、自身のInstagramを更新。第1子の妊娠と数年前に結婚していたことを発表した。
【写真】31歳人気声優、美文字の直筆文書で第1子妊娠報告
佐藤は「私事ではございますが、数年前に結婚しており この度、新しい命を授かりました事をご報告させていただきます」と報告し「お相手は一般の方です」と告白。「現在は安定期に入り 体調も落ちついてきております。出産は秋頃を予定しており、周りに支えていただきながら日々を過ごしております」と出産の時期と現在の体調についても明かし「これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と伝えている。
佐藤は1995年5月6日生まれ、秋田県出身。アニメ「iiiあいすくりん」（茶々）、ゲーム「けものフレンズ3｣（アカミミガメ）などの人気作の声優を務めているほか、朗読劇「シアター」（南千沙子）、「半分嫌いで半分好き」（ママ）などの舞台にも多数出演している。（modelpress編集部）
皆様へ
私事ではございますが、数年前に結婚しており この度、新しい命を授かりました事をご報告させていただきます。お相手は一般の方です。
現在は安定期に入り 体調も落ちついてきております。出産は秋頃を予定しており、周りに支えていただきながら日々を過ごしております。これからも温かく見守っていただけますと幸いです。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
佐藤 舞
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【写真】31歳人気声優、美文字の直筆文書で第1子妊娠報告
◆佐藤舞、第1子妊娠＆結婚発表
佐藤は「私事ではございますが、数年前に結婚しており この度、新しい命を授かりました事をご報告させていただきます」と報告し「お相手は一般の方です」と告白。「現在は安定期に入り 体調も落ちついてきております。出産は秋頃を予定しており、周りに支えていただきながら日々を過ごしております」と出産の時期と現在の体調についても明かし「これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と伝えている。
◆佐藤舞プロフィール
佐藤は1995年5月6日生まれ、秋田県出身。アニメ「iiiあいすくりん」（茶々）、ゲーム「けものフレンズ3｣（アカミミガメ）などの人気作の声優を務めているほか、朗読劇「シアター」（南千沙子）、「半分嫌いで半分好き」（ママ）などの舞台にも多数出演している。（modelpress編集部）
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皆様へ
私事ではございますが、数年前に結婚しており この度、新しい命を授かりました事をご報告させていただきます。お相手は一般の方です。
現在は安定期に入り 体調も落ちついてきております。出産は秋頃を予定しており、周りに支えていただきながら日々を過ごしております。これからも温かく見守っていただけますと幸いです。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
佐藤 舞
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