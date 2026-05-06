WILD BLUE、山下幸輝らメンバーの幼少期ショット一挙公開「子どものころからイケメン」「可愛すぎて悶絶」と反響
【モデルプレス＝2026/05/06】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）の公式Xが、5日に更新された。こどもの日にちなみメンバーたちの子供時代の写真が投稿され、反響を呼んでいる。
【写真】24歳イケメン俳優「小さい時から顔が整ってる」クシャッと笑顔の幼少期ショット
同公式Xは、メンバーそれぞれの子供時代の写真を投稿。山下幸輝の投稿では「いつもこどもな日〜」というコメントとともに、顔をくしゃっとさせて笑う赤ちゃんの頃の写真と現在の写真が、宮武颯の投稿は凛々しい顔立ちが際立つ1枚となっている。
また、鈴陽向はきょうだいと思われる赤ちゃんを抱っこして、仮面ライダーフォーゼと写る写真、池田優斗はランドセルを背負いピースサインを見せる小学生の頃のショット、鈴川直弥は座ってあどけない表情で口を開けた子ども時代のショットと同じ表情を浮かべる現在の写真が並べて公開されている。
この投稿にファンからは「子どものころからイケメン」「これはモテたはず」「全員小さい時から顔が整ってる」「可愛すぎて悶絶」「ちびWILD BLUEレベル高い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳イケメン俳優「小さい時から顔が整ってる」クシャッと笑顔の幼少期ショット
◆WILD BLUE、メンバーの子供時代写真公開
同公式Xは、メンバーそれぞれの子供時代の写真を投稿。山下幸輝の投稿では「いつもこどもな日〜」というコメントとともに、顔をくしゃっとさせて笑う赤ちゃんの頃の写真と現在の写真が、宮武颯の投稿は凛々しい顔立ちが際立つ1枚となっている。
◆WILD BLUEメンバーの子供時代に反響
この投稿にファンからは「子どものころからイケメン」「これはモテたはず」「全員小さい時から顔が整ってる」「可愛すぎて悶絶」「ちびWILD BLUEレベル高い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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