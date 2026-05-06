APEX-TOYS、「アークナイツ」より1/7スケールフィギュア「Mon3tr」の彩色見本画像を公開！
【Mon3tr】 発売日・価格：未定 参考価格：899元
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海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「Mon3tr」の彩色見本画像を公開した。日本での発売日や価格は共に未定。
本製品は、スマホゲーム「アークナイツ」に登場する「Mon3tr」を1/7スケールでフィギュア化したもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の彩色見本を公開しており、中国では5月11日より予約受付の開始を予定しているが、日本での販売は現在未定となっている。
「Mon3tr」はここに静かに佇んでいます。黒と緑が交じり合う髪、肩に刻まれた源石の痕跡、腰の小さなポーチアクセサリーまで、細やかに再現されています。透明素材と衣装デザインが巧みに融合し、ブーツやスカートの裾にあしらわれた透け感も忠実に再現しています。… pic.twitter.com/G4Oz8J9DXk- APEX-TOYS (@APEX_TOYS) May 6, 2026
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