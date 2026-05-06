＜2歳差育児の限界＞2歳の長女がほとんど昼寝をせず夜寝るのが遅い。家事や育児で疲れてもうダメです
小さいお子さんの育児では、寝かしつけに苦労することもあるでしょう。早く寝てほしいと思っても、目をぱっちりと開けて全然寝てくれない……。そんな日々に疲弊するママから、ママスタコミュニティにこんな投稿が寄せられました。
『今は育休中で、2歳の長女と3か月の次女がいます。長女がほとんど昼寝をしない、夜もなかなか寝ないので困っています。朝は7時から8時頃に起きて、午前中は遊ばせています。昼寝は10〜20分くらいなのに、その後寝るのは23時頃で午後は全く寝ません。午前中は遊ばせるために家事を後回しにしているのに、帰宅してからも目が離せないから、帰ってからも全然家事が進まないです。だんだん追い詰められてきました』
夜早く寝かしつけたい！できることは？
昼寝をやめる
『昼寝は諦めて、夕飯とお風呂の時間を早めて寝かせるようにしたら？』
『うちは夕方眠くなりそうなときにお風呂に入って、目を覚ますようにしていた』
午前中に遊んでいる長女は昼寝の時間が短く、投稿者さんは帰宅した後でも家事をすることができません。そして寝るのも23時なので、その後で家事をするとなれば辛いものがありますね。そのためできるだけ長く昼寝をしてほしいようですが、むしろ「昼寝をせずに夜早めに寝てもらう」のもよさそうです。家事は長女が夜寝た後にすれば、ストレスなく進めることができますよね。もし夕方に眠くなるようなことがあっても、その時間にお風呂に入れるなどして目を覚まさせる、というアドバイスも。昼寝がないことで眠くなる時間も早まるかもしれませんね。
朝早く起こす
『もっと朝早く起こしたら、寝る時間も少し早まると思うよ』
長女が起きるのは7時か8時くらいですが、もう少し早めに起こしてみてはどうでしょうか。起きる時間が早ければ、その分眠たくなるタイミングも早まるのでは？ 子どもの起床が早いと投稿者さんは大変かもしれませんが、早く寝てくれたらその後で家事を済ませて、投稿者さんもいつもより早めに布団の中に入れそうです。
親が子どものペースに合わせる
『近所のママ友（看護師）は、夜中に寝ない息子さんにとことん付き合って起きていたと言っていた。一度長女のペースに合わせてみたらどうでしょう。そのときは「もう何もかも予定通りに行かなくていい！」と開き直りましょう』
『自分のときは、夜子どもが寝る時間に一緒に寝るようにして、朝早起きして家事をしていたよ。上の子も下の子もなかなか寝ない子でずっとイライラして、眠たいのに家事があるから起きているのが辛かったけれど、自分のリズムを子どもに合わせてしまえば楽なことに気づいた』
投稿者さんには親としてやるべきことがあり、自分の生活のペースがありますよね。そしてそれを守りたい気持ちもあるでしょう。でもその生活リズムと長女のペースがかみ合っておらず、結果的に長女に振り回されています。そこで考え方を変えて、長女のペースに合わせてみるのもよさそうです。あらかじめ長女が寝るまで付き合うと決めていれば、「ペースを乱されている」「早く寝てほしい」とはあまり感じないかもしれません。夜更かし後も投稿者さんは朝早く起きる必要があってつらいでしょうが、「子どものリズムに合わせて生活するほうがむしろ楽」との意見もあります。
乳幼児のうちに完璧は無理！外部サービスや旦那さんを頼って
『投稿者さんは赤ちゃんの授乳ペースもあるから大変だと思う。認定こども園などで、在宅のママでも子どもを預かってくれるところはないのかな？ 地域性もあるから厳しいかもしれないけれど、うちの地域は乳幼児がいて世話ができない人も保育園に入れるんだよね。自治体の制度などを調べてみたらどうかな』
長女のペースに合わせるとなかなか家事が進まずにイライラして、追い詰められている投稿者さん。投稿者さんが体調を崩したりしないためにも、長女をどこか預けたり、他の人に見てもらったりする時間が必要かもしれません。自治体によって制度は違ってきますが、育休中のママでも保育園を利用できるケースもあります。また民間企業による一時預かりなどのサービスを調べてみるのもよさそうですね。それらを利用することで投稿者さんのストレスも多少は軽減できるのではないでしょうか。
『家事はパパがいるときにまとめてやるようにしてもいいんじゃない？ 乳児がいるうちは完璧にこなそうとしても無理だよ』
また旦那さんが休みの日には、旦那さんに子どものお世話をお願いするのも手。旦那さんは仕事で疲れていると言うかもしれませんが、2人の子どもです。旦那さんに文句を言われても「1人で子育ては難しい」と話して、分担することを考えたいですね。そして投稿者さんがひとりの時間でたまった家事をしたり、ゆっくり休んだりすることができるでしょう。それにまだまだ子どもに手のかかる時期です。家事は手抜きでもいいのではないでしょうか。旦那さんとも家事や育児の役割分担を話し合うなどして、投稿者さんがムリなく子育てできる環境を整えていってほしいですね。