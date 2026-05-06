鈴木福「13年前の動画を発掘してきました」“乗馬ダンス”動画に「可愛くて何度も見ちゃう」「ダンスキレキレ」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】俳優の鈴木福が5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期のダンス動画を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳子役出身俳優「懐かしすぎる」13年前のダンス動画
鈴木は「こどもの日ということで13年前の動画を発掘してきました」とつづり、当時流行していた韓国のアーティスト・PSYの楽曲「江南スタイル」にのってダンスする子供時代の自身の動画を投稿。PSYのようにサングラスをかけ、同曲のMVから流行となった「乗馬ダンス」をノリノリで踊っている。
この投稿には「可愛くて何度も見ちゃう」「ノリノリ最高」「また踊って投稿してほしいな」「子どもの頃からダンスキレキレ」「懐かしすぎる」「時が経つのが早くてビックリ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳子役出身俳優「懐かしすぎる」13年前のダンス動画
◆鈴木福、13年前の動画公開
鈴木は「こどもの日ということで13年前の動画を発掘してきました」とつづり、当時流行していた韓国のアーティスト・PSYの楽曲「江南スタイル」にのってダンスする子供時代の自身の動画を投稿。PSYのようにサングラスをかけ、同曲のMVから流行となった「乗馬ダンス」をノリノリで踊っている。
◆鈴木福の投稿に反響
この投稿には「可愛くて何度も見ちゃう」「ノリノリ最高」「また踊って投稿してほしいな」「子どもの頃からダンスキレキレ」「懐かしすぎる」「時が経つのが早くてビックリ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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