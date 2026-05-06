◆パ・リーグ 楽天―日本ハム（６日・楽天モバイル最強）

楽天の前田健太投手（３８）が日本ハム戦に先発した。

立ち上がりは好スタートを切った。先頭のカストロを遊ゴロに仕留めると、続く郡司は空振り三振。２死から清宮を二ゴロに打ち取り、無失点に抑えた。

１１年ぶりにＮＰＢに復帰した右腕。今季は試合前時点で３試合に先発して、０勝２敗、防御率５・５６の成績となっている。４月２９日の前回登板ではロッテを相手に５回途中７安打５失点と苦戦。ベテランは「前回はあんまり良くなかったんで、同じ失敗を繰り返さないように、フォームの微調整だったりをしてきた。自分なりにいい状態でマウントに上がれるようには調整してきたつもりです」と修正を施した状態で白星を狙う。

日本ハム打線とは４月７日に本拠で対戦している。「長打を打てるバッター、ホームランも多いチーム。しっかり警戒して投げていくことが必要かなと思ってます」と語っていた。

勝利を手にすれば、１５年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、３８６９日ぶりとなる。