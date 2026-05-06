右腕の疲労のために負傷者リスト（IL）入りしているアストロズ・今井達也投手（27）が5日（日本時間6日）、傘下マイナーの3Aシュガーランドの一員として、アルバカーキ戦に先発。IL入り後、2度目の調整登板では3回1安打1失点ながら、5四球を与えるなど制球力に課題を残した。

初回、先頭打者をフルカウントから外角スライダーで空振り三振。次打者に右前打を許したが、メジャー通算116試合に出場する3番・マシンをチェンジアップで二ゴロ併殺に打ち取り、初回を無失点で終えた。

2回も無失点と順調に回を重ねたが、3回に突如、制球力を乱した。先頭からの連続四球で無死一、二塁とすると1死後、ボークで走者をそれぞれ次の塁へと進めた。何とか2死まではこぎ着けたが、2死二、三塁から連続四球で失点。無安打で1点を失った。最速96.6マイル（約155.4キロ）の直球を軸にスライダー、チェンジアップなどで投球を組み立てたが、細かい制球力を欠き、3回までに63球を要した。

アストロズの番記者のハビエル・ゴンザレス記者は自身のXで試合後に今井が取材を受ける様子を投稿。今井は「ボールが先行するのが多かったし、ストライクを取りに行きすぎているのもあった」と振り返り「自分の良いところを試合で出し切れていないというのを今は感じているというか、もっと自分の強みを出せる方法を探して行ければ」と今後の課題を口にした。

ジョー・エスパーダ監督は5日（同6日）のドジャース戦前に取材に答え、今井の投球で重視する点について「一番は健康。試合後に健康な状態で終えること。結果や内容はあまり見ていません。4、5回をしっかり投げてもらい、明日どう感じるかを見るだけです」と話した。

メジャー移籍1年目の今井は先発した4月10日（同11日）のマリナーズ戦で1死しか取れずに緊急降板。その後にIL入りした。今季の成績は3試合の登板で1勝0敗、防御率7・27となっている。