中森明菜、涙ぬぐう“近年の活動では極めて異例”の独占インタビューで「早くどうにかならないかなって思います」

中森明菜、涙ぬぐう“近年の活動では極めて異例”の独占インタビューで「早くどうにかならないかなって思います」