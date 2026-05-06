2丁拳銃・小堀裕之、次男が芸人になっていた 成長した姿に視聴者も驚き「イケメン！」「何がおこるかわからんな」
お笑いコンビの2丁拳銃（川谷修士、小堀裕之）が6日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。番組には小堀の次男で芸人の小堀響己も出演し、親子共演を果たした。
【写真】ヘドロパパにそっくり!? 芸人として活動する小堀響己
この日番組では「野々村友紀子夫妻＆長女が家庭の不満大暴露SP▽独特教育法＆（秘）夫婦実態」と題し、2丁拳銃の川谷、そして放送作家・タレントの野々村友紀子、長女・一花さんをゲストに迎えてトークを展開していた。
すると、番組中盤には川谷の相方である小堀が、VTR出演の流れからスタジオに登場。そこには小堀に加えて、今年4月に吉本興業所属を発表した次男の響己の姿もあった。響己は「プロになってから初めての仕事がこれ（ぽかぽか）で。すごい緊張しています」と語り、初々しさが際立った。
過去にはテレビ番組で「ヘドロ一家」として、父のダメっぷりに振り回される家族の一員としてメディア出演していた響己の成長ぶりに、視聴者からは「響己さんイケメン！」「小堀の息子がめっちゃ小堀に似てる笑」「修士親子と小堀親子が共演してるとかさ。生きてたら何がおこるかわからんな」との反響が寄せられている。
響己は、2006年10月29日生まれ、東京都出身。父・裕之とともに過去には「ヘドロ一家」として、『M-1グランプリ』3回戦まで進出している。
【写真】ヘドロパパにそっくり!? 芸人として活動する小堀響己
この日番組では「野々村友紀子夫妻＆長女が家庭の不満大暴露SP▽独特教育法＆（秘）夫婦実態」と題し、2丁拳銃の川谷、そして放送作家・タレントの野々村友紀子、長女・一花さんをゲストに迎えてトークを展開していた。
過去にはテレビ番組で「ヘドロ一家」として、父のダメっぷりに振り回される家族の一員としてメディア出演していた響己の成長ぶりに、視聴者からは「響己さんイケメン！」「小堀の息子がめっちゃ小堀に似てる笑」「修士親子と小堀親子が共演してるとかさ。生きてたら何がおこるかわからんな」との反響が寄せられている。
響己は、2006年10月29日生まれ、東京都出身。父・裕之とともに過去には「ヘドロ一家」として、『M-1グランプリ』3回戦まで進出している。